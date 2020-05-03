Уничтожить заразу в зародыше: медики рассказали, как безошибочно выявить коронавирус

В результате КТ определяется одна из четырех стадий пневмонии / GettyImages

На сегодняшний день основным способом диагностики для болеющего коронавирусной инфекцией является компьютерная томография легких.

Как утверждают практикующие медики, процедура КТ для пациентов с подозрением на COVID-19 помогает выявить главный симптом для постановки диагноза – "эффект матового стекла".

По словам врачей, которые лечат людей с коронавирусом, в результате КТ определяется одна из четырех стадий пневмонии.

При этом при первых двух стадиях пациента отправляют лечиться на дом и продолжают оставаться с ним на связи, проводить необходимые обследования, мониторить состояние здоровья, выдавать все необходимые препараты. Третья и четвертая стадии означают госпитализацию в стационар.

Медики добавляют, что протокол исследования КТ отправляется в специальный референс-центр, где его изучают рентгенологи. Такой мини-симпозиум позволяет избежать ошибки в постановке диагноза, сообщает Агентство городских новостей Москва.

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Напомним, ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский напомнил простое правило, которое является эффективным для профилактики заболевания коронавирусом.