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Как дезинфицировать авто от коронавируса – полезные советы

15 мая 2020, 02:22

Если не дезинфицировать салон, коронавирус может прожить там до трех дней.

коронавирус
Коронавирус может атаковать вас в автомобиле / Фото pixabay.com

Коронавирус COVID-19 уже который месяц не сдает позиции и заражает людей по всему миру. Распространяется болезнь посредством капель через воздух и контактным способом - большие капли оседают на поверхностях, и именно через них человеку может передаваться вирус.

Поэтому вопрос дезинфекции остается крайне актуальным. В принципе, есть шанс заразиться, даже если вы соблюдаете режим дистанцирования и не ездите, например, в общественном транспорте, а пользуетесь личным автомобилем.

Коронавирус может попасть в авто двумя способами – вместе с инфицированным COVID-19 человеком, который своим дыханием и кашлем распространяет аэрозоль с зараженными микрокаплями, или через поверхности предметов или руки здоровых людей. К слову, если не дезинфицировать салон, коронавирус может прожить там до трех дней.

Как дезинфицировать автомобиль от коронавируса

Первый и самый простой способ – не позволяйте пассажирам садиться в авто, если на них нет респиратора или хотя бы медицинской маски. Второй способ уберечь себя от заражения – регулярно дезинфицировать салон. Для этого сначала нужно разбрызгать антисептик или аэрозоль по всему салону и на все поверхности, к которым прикасаются руками - руль, панель передач, бардачок, сиденья и подлокотники. Средство должно высохнуть – на это пойдет около 5-7 минут. После салон нужно проветрить от запаха аэрозоля.

Обработка аэрозолем – не последний пункт дезинфекции авто. Нужно еще тщательно протереть поверхности тряпкой или плотной салфеткой, смоченной спиртом. Затем нужно еще раз проветрить авто, так как запах спирта не менее стойкий.

Еще один полезный совет – всегда возите с собой антисептик или спиртосодержащей аэрозоль. Им можно дезинфицировать поверхности  в автомобиле в течение дня, если к ним прикасались другие люди.

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К слову, немецкий вирусолог Кристиан Дростен, который был награжден специальной премией за выдающийся вклад в освещение ситуации вокруг пандемии COVID-19,  сомневается в том, что поверхности могут стать серьезным источником заражения COVID-19. Однако это  касается только поверхностей в  доме.

"Я почти уверен, что в домашних условиях не имеет смысла уделять очень большое внимание обработке дезинфицирующими средствами всевозможных поверхностей. Совершенно иное дело — больницы, где такая обработка необходима!", — цитируют Дростена Факты.

Профессор также считает, что дезинфекция улиц городов с помощью автоцистерн, как это делали, например, в Китае, "оказывает на население скорее психологическое воздействие, чем реально способствует сдерживанию распространения инфекции".

Как сообщал Главред, ранее немецкий вирусолог Кристиан Дростен рассказал, когда инфицированные коронавирусом люди наиболее заразны.

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