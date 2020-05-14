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Как избежать тяжелой формы коронавируса: экс-главный санитарный врач дал советы

14 мая 2020, 05:28

Во время пандемии вируса из Китая стоит укреплять иммунитет, посоветовал эксперт.

Протас рассказал, как избежать тяжелой формы вируса из Китая – Коронавирус 2020
Святослав Протас рассказал, как избежать тяжелой формы коронавируса / УНИАН

Бывший главный санитарный врач Украины, кандидат медицинских наук Святослав Протас сообщил, что для того, чтобы не допустить перехода китайского коронавируса в тяжелую форму, применяются неспецифические меры профилактики.

Людям с инфекционными болезнями нужно придерживаться самоизоляции, рассказал эксперт в интервью Главреду.

Собеседник добавил, что в случае тяжелых форм заболевания есть постоянно действующее правило – никакого самолечения и сразу обращаться к врачу.

Также Протас сказал, что нужно придерживаться здорового способа жизни и укреплять иммунитет.

"...надо понимать, что за короткий промежуток времени иммунитет укрепить невозможно и эффекта от того, что во время пандемии мы, например, бросим курить или употреблять алкоголь, то эффект можно будет увидеть только во время следующей волны при условии, что мы от этого откажемся и в дальнейшем...", – отметил эксперт.

Читайте также"Вирус исчезает": медик порадовал неожиданной новостью о борьбе с COVID-19Бывший главный санитарный врач подчеркнул, что не стоит использовать искусственные иммуномодуляторы, поскольку они могут навредить.

Ранее педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поделился, что вероятность заражения коронавирусом из Китая и тяжесть заболевания прямо связаны с количеством вирусов, которые попали в организм. Врач отметил, что убийственную дозу вируса, в частности, можно подхватить в вагоне метро и в храме.

Святослав Протас коронавирус новости
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