На 6 грн в день: появились фото, как кормят пациентов с COVID-19 в больницах Украины

Коронавирус 2020 - как кормят в больницах Украины: фото / Экспресс

Коронавирус в Украине – проблема не только медицинская, но и экономическая. С одной стороны, рацион больных Covid-19 должен быть сбалансированным, полезным и сытным, а с другой – у больниц на это зачастую не хватает средств.

Даже в столице Киеве меню для коронавирусных больных оставляет желать лучшего.

"Я лечилась от коронавируса в Киевской городской клинической больницы №4 примерно две недели. На завтрак приносили кашу, яйцо, кусок хлеба. Каша бывала совсем безвкусной, я действительно не могла разобрать какая. Больше похожа на муку с водой... Однажды на обед дали макароны с картошкой… Моя семья была на карантине, привезти что-то свежее и полезное некому. Всего за несколько дней нашли способ передать мне поесть. Сложила в холодильник. Через несколько дней на месте, где он стоял, приладили умывальник для врачей. А холодильник просто выключили", – рассказала в интервью Экспресс 30-летняя Виктория.

Читайте такжеСкушал и COVID-19 обезоружил: ученые назвали продукты, которые мешают коронавирусу убиватьВо время лечения коронавируса в Винницкой области (в городской клинической больнице №1) больных кормят еще и супами.

"В основном в меню были супы с макаронами или гречкой, а также каши. Я мог есть только жидкость из супов. Кусок мяса был для меня мечтой. За две недели раз подали котлету и кусок курятины. Из салатов – тертая свекла. Больше овощей не давали, как и фруктов. Даже хлеб был уже не очень свежий. Еду сначала подавали в обычной больничной посуде, а когда получил результаты с COVID-19 – в одноразовой. Оставляли в небольшой комнате перед палатой", – поведал Ростислав.

Коронавирус 2020 - как кормят в больницах Украины: фото / Экспресс

Коронавирус в Ровно, похоже, лечат вегетарианством: тут больным вообще не дают мясо.

"В начале апреля меню в инфекционном отделении Ровно было более или менее, давали даже курятину. Сейчас же – ячменная каша, сваренная на воде, без масла, ничем не сдобренная. Супы из картофеля и моркови, хлеб. Такую пищу дают и пациентам, и медикам. Нет ни мяса, ни фруктов, ни овощей", – пожаловалась жительница Ровно Ольга.

Получше обстоит ситуация во Львовской области. Здесь помимо супов и каш кормили пациентов котлетами и рыбой, давали овощи (капусту, свеклу) и фрукты (яблоки), печенье. Однако люди жалуются на саму доставку еды.

"Оставляли блюда на тележке посреди коридора. Пациенты выходили из палаты и брали тарелки. Совсем избежать контактов с другими было невозможно", – пояснил житель Львовской области Андрей.

Питание в больницах – оценка специалиста

"Состояние с питанием в большинстве больниц абсолютно неудовлетворительное. Причин много: и низкое финансирование, и устаревший подход к формированию диеты пациента, и ужасное состояние пищеблоков, и то, что большинство украинцев не жалуются на проблему, а принимают все как норму, ожидая "передачки" от родственников. Сейчас в некоторых областях пациенты питаются на сумму от 6 грн до 15 грн в день. Жалобы такие же, как и до пандемии: маленькие порции, бедное меню… Но если раньше большинство пациентов могли выйти и купить себе что-то хотя бы в буфете, то теперь это невозможно – ведь пациенты с коронавирусом должны быть изолированы", – прокомментировала ситуацию основательница общественного союза Академия питания пациентов Татьяна Коваль.

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