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Уханьскую заразу можно изгнать без медикаментов - ученые

18 апреля 2020, 14:44

Физические упражнения помогают легче пережить заболевание коронавирусом.

коронавирус
Ученые сделали важное открытие о коронавирусе / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире громадное количество человек – жертвами уханьской заразы по состоянию на 18 апреля уже стали 154 800 человек.

Ученые и медики пытаются найти чудо-пилюлю от китайского вируса и разгадать, где уязвимое место Ковид-19. Коронавирус сегодня стал самой большой проблемой человечества, которая парализовала экономики многих стран и разрушила жизни.

Как известно, лекарств от коронавируса нет, и вакцину пока не изобрели, хотя некоторые страны, в частности, Китай, заявили о том, что "противоядие" тестируют.

При этом стало известно, что физические упражнения помогают легче пережить заболевание коронавирусом.

Такие результаты исследования профессора Высшей медицинской школы Университета Вирджинии Чжэнь Яна (Zhen Yan) опубликовало издание New York Post.

Ученые обнаружили, что регулярные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы предотвращают развитие острого респираторного дистресс-синдрома (жизнеугрожающее воспалительное поражение легких) — осложнения, которое наблюдается у 20-40 процентов всех зараженных и в половине случаев является причиной смерти от коронавируса.

По словам Чжэнь Яна, человеческий организм естественным образом вырабатывает антиоксидант, известный как внеклеточная супероксиддисмутаза (EcSOD). Его выработку стимулируют физические нагрузки.

Таким образом, профессор рекомендует ежедневно уделять полчаса кардиотренировкам, таким как езда на велосипеде, гребля и аэробика, что поможет побороть коронавирус быстрее.

Читайте такжеПойдет ли коронавирус "в отпуск" летом: ответ британских вирусологовНапомним, ранее исследователи из Финляндии предупредили, что облако капель, после того как зараженный коронавирусом чихнул, висит в воздухе несколько минут, сохраняя способность заражать людей даже после того, как больной человек уже ушел. 

"Предварительные результаты показывают, что частицы аэрозоля с вирусом могут оставаться в воздухе дольше, чем сначала думали", – отметили ученые.

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