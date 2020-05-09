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Как правильно надеть одноразовую маску: медсестра указала на распространенную ошибку

9 мая 2020, 09:50

Важно не перепутать лицевую и тыльную стороны маски.

коронавирус, маска
Медицинскую маску нужно надевать правильно / скриншот

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 медицинские маски, вероятно, еще долгое время будут оставаться обязательным аксессуаром при выходе на улицу. И хотя мы уже пользуемся ими достаточно долгое время, некоторые до сих пор продолжают надевать их неправильно.

В связи с этим медсестра из Японии показала, как правильно надеть одноразовую медицинскую маску. Видео с наглядной инструкцией было опубликовано в Twitter

Медсестра обратила внимание на один очень важный момент – какая из сторон маски является лицевой, а какая – тыльной.  Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно выяснить, на какой стороне маски расположены крепления. Тыльная сторона – это та, на которой нет креплений маски к веревкам, а не наоборот.

Лицевая сторона маски/ Скриншот
Тыльная сторона маски
Тыльная сторона маски / Скриншот

Еще один важный момент: перед тем как надеть маску, необходимо отрегулировать зажим для носа и только потом закрепить веревки маски за ушами.

Скриншот
Скриншот

Напомним, ранее семейный врач Вита Олещенко рассказала, кому стоит носить медицинские маски в условиях карантина из-за коронавируса COVID-19, а кому можно обойтись и без них.

В свою очередь, эпидемиолог-вирусолог Сергей Нетесов раскритиковал обычные медицинские маски. По его словам, они не дают никакой защиты, так как они не облегают плотно нос и рот, при этом быстро намокают от дыхания. 

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