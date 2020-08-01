Перчатки и маску можно носить особым способом / Фото pixabay.com

Пандемия коронавируса внесла коррективы и в нашу повседневную жизнь, и в гардероб. В частности, маски и перчатки уже который месяц являются неизменным атрибутом выхода на улицу. И если в прохладное время года носить средства защиты от коронавируса еще более-менее сносно, то в жару маска и перчатки причиняют дискомфорт.

Эксперты посоветовали, как правильно носить маски и перчатки в жару, чтобы было комфортно дышать и не потели руки, передает КП в Украине.

В частности, чтобы было легче дышать в маске, нужно надевать фиксирующие тесемки скрещенными. Тогда воздух будет проходить в боковые кармашки. Речь именно об одноразовых медицинских масках, с повязками из других материалов такой фокус не получится.

Фиксирующие тесемки нужно надевать скрещенными / Фото kp.ua

Тем, кто носит очки поверх масок, дома можно натереть дужки и стекла мылом, а потом протереть чистой салфеткой. Тогда они будут меньше запотевать от дыхания.

Латексные перчатки в жару можно заменить на тонкие хлопковые. Основная функция перчаток - не защитить руки, а приучить человека меньше прикасаться к лицу. Перчатки на руках повышают самоконтроль. В хлопковых перчатках вы все равно будете прикасаться к поверхностям, но после этого вам уже не захочется трогать свое лицо.

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Как сообщал Главред, ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленные требования к медицинским маскам. Эксперты уточнили, что маски - и самодельные, и фабричные - смогут защитить от коронавируса, только если будут состоять из трех слоев ткани.