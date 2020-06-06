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Как правильно носить защитные маски и какие выбрать – правила ВОЗ

6 июня 2020, 00:10

В ВОЗ обеспокоены, что маски могут создавать ложное чувство безопасности – и это спровоцирует людей пренебрегать иными мерами защиты.

Коронавирус 2020 - как правильно носить маску
Коронавирус 2020 - как правильно носить маску / УНИАН

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не отказываться от ношения масок на фоне ослабления карантина в мире.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что в регионах и местах с высокими темпами распространения коронавируса без масок не обойтись.

В частности, носить медицинские маски просто необходимо там, где не получается соблюдать физическую дистанцию: в магазинах, общественном транспорте и иных людных местах. Особенно это касается людей 60 лет и старше, а также тех, у кого есть хронические заболевания.

Читайте такжеУченые рассказали, помогает ли медицинская маска от COVID-19При этом представитель ВОЗ обеспокоен, что маски могут создавать ложное чувство безопасности – и это спровоцирует людей пренебрегать иными мерами защиты.

"Одни только маски не защитят вас от COVID-19. Маски не заменяют физическое дистанцирование, гигиену рук и другие меры общественного здравоохранения. Маски полезны только как часть комплексного подхода", – пояснил эксперт.

ВОЗ рекомендует выбирать для ношения трехслойные тканевые маски из разных материалов:

  • с внутренним слоем из поглощающих материалов – например, хлопка;
  • с средним слоем, который действует как фильтр – например, из нетканого материала полипропилен;
  • с внешним слоем из непоглощающего материала – к примеру, полиэстер.

Напомним, правильно носить маску – цветной стороной наружу (внутри всегда остается белая сторона), расправив все складочки. Верх одноразовой маски – со стороны металлической или пластиковой полоски. Надеть маску нужно таким образом, чтобы та закрывала и нос, и рот, и подбородок.

Как правильно носить защитные маски и какие выбрать – правила ВОЗ
Как правильно носить защитные маски и какие выбрать – правила ВОЗ / twitter.com/WHO
Как не правильно носить защитные маски – правила ВОЗ
Как не правильно носить защитные маски – правила ВОЗ / twitter.com/WHO

Ранее была найдена альтернатива медицинской маске. Ученые заявили, что распространение SARS-CoV-2 происходит типичными для респираторных вирусов путями.

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