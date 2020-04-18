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Как снизить риск летального исхода от COVID-19: ученый дал совет

18 апреля 2020, 11:13

Во время тренировок  мышцы человека вырабатывают антиоксидантный фермент EcSOD, который защищает здоровые ткани.

спорт, тенировка
Ученый призвал заниматься спортом, чтобы защититься от коронавируса / Фото pixabay.com

Острый респираторный дистресс-синдрома считается главной причиной смертности пациентов с COVID-19. Чтобы снизить риск развития ОРДС, нужно выполнять регулярные физические упражнения. Об этом заявил ученый Чжен Ян из Виргинского университета в США.

ОРДС затрагивает 2-17% пациентов с диагнозом COVID-19. Смертность от ОРДС остается на уровне около 40% даже на фоне искусственной вентиляции легких.

Изучая влияние вируса на организм, Чжен Ян взял во внимание то, что большинство пациентов с COVID-19 проявляют лишь незначительные признаки вируса или вообще не имеют симптомов. Ученый решил исследовать такую особенность.

"В своем исследовании я сконцентрировался на антиоксидантном ферменте EcSOD, который защищает здоровые ткани, атакуя свободные радикалы", - написал ученый в университетском News Room, рассказывая о результатах своего исследования.

По словам Яна, фермент EcSOD вырабатывают мышцы человека благодаря кардионагрузкам, что помогает через кровоток обеспечить все жизненно важные органы необходимой защитой.

"Снижение уровня EcSOD наблюдается при острых заболеваниях легких, ишемической болезни сердца, почечной недостаточности, остеоартрите и других заболеваниях. Из доклинических экспериментов известно, что блокировка EcSOD вызывает проблемы с сердцем, а усиление концентрации, наоборот, оказывает положительное влияние", - говорит ученый.

Ян считает, что EcSOD может быть эффективным средством для лечения ОРДС и многих других заболеваний. В перспективе возможно производство соответствующих препаратов для тех, кто не может заниматься спортом. Всех остальных людей он призывает не откладывать тренировки и наращивать защиту организма уже сейчас.

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Как сообщал Главред, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о последствиях COVID-19 для организма. По ее словам, пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, могут впоследствии столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. 

Напомним, ранее известный доктор Евгений Комаровский рассказал, может ли ультрафиолет убить коронавирус.

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