Передача коронавируса от матери к ребенку: врач озвучил риски

Врач оценил риск передачи коронавируса от матери к ребенку / pixabay.com

Китайский коронавирус стал сложнейшим испытанием для врачей всего мира. Всего в 186 странах по состоянию на 17 мая зарегистрировали более 4 722 000 случаев заражения. Более 313 000 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

Коронавирус 2020 атакует и детей, и взрослых. Но, как говорят медики, новорожденные, как правило, не заражаются коронавирусной инфекцией во время беременности.

Как заявил академик РАН, создатель сети клиник "Мать и дитя" Марк Курцер в интервью на телеканале "Россия 1", за время пандемии коронавируса были приняты роды у 18 женщин, с положительным тестом на COVID-19, но все дети были здоровыми.

"У всех новорождённых взяли мазок ПЦР, и у всех пришёл отрицательный. Во время беременности плод не инфицируется — так считается", — сказал Курцер.

Он также отметил, что не было данных о влиянии коронавирусной инфекции на возможное развитие пороков у плода.

В настоящий момент врачи ведут расследования в этой области. Они изучают, как беременные переносят коронавирус, и его влияние на будущее потомство.

Читайте такжеИсцеление от коронавируса: ученые США заявили о прорыве в борьбе с COVID-19Напомним, ранее сообщалось, наиболее типичными симптомами заболевания коронавирусом у детей являются высокая температура и сухой кашель.

В то же время медики отмечают, что нередко у детей бывают и другие нехарактерные признаки COVID-19.

Среди симптомов у детей, на которые родителям следует обратить внимание: насморк и желудочно-кишечные расстройства (диарея и рвота), которые также бывают при других острых респираторных заболеваниях.