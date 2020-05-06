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Названо самое опасное тесто во время пандемии коронавируса

6 мая 2020, 05:50

Дрожжевое тесто стоит заменить на пресное.

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Дрожжевое тесто таит в себе опасность для иммунитета / Фото pixabay.com

Во время пандемии китайского коронавируса COVID-19 нужно крайне внимательно относиться к своему рациону питания. Дело в том, что некоторые продукты могут негативно повлиять на иммунитет и увеличить угрозу заражения китайским вирусом. 

Ученые-диетологи предупредили, что такой негативный эффект могут иметь популярные продукты, а именно – различная выпечка из дрожжевого теста.

Почему дрожжевое тесто опасно во время пандемии

Дрожжевое тесто имеет в своем составе масло, дрожжи, воду или молоко, муку, различные специи и яйца. Диетологи отмечают, что когда дрожжи оказываются в желудке, они сразу же начинают противоборство с естественной микрофлорой – а это, в свою очередь, чревато дисбактериозом, пишут украинские СМИ.

Таким образом, хлеб из дрожжевого теста негативно влияет на иммунитет, что крайне опасно во время пандемии коронавируса.

Чем заменить дрожжевое тесто

Диетологи советуют отказаться от дрожжевого теста в пользу пресного. Этот вид теста намного деликатнее действует на органы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, пресное тесто в сравнении с другими является более диетическим.

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Напомним, ранее британские ученые выяснили, почему нельзя пить чай на карантине

Кроме того, во время пандемии коронавируса стоит употреблять меньше соли. Дело в том, что пища, содержащая много соли, ослабляет защитные силы организма, повышая в нем выработку глюкокортикоидов. А это, в свою очередь, снижает сопротивляемость организма вирусам, в том числе и COVID-19.

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