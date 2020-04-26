Какой тест на коронавирус самый точный: врач дала ответ

Тестам на коронавирус из аптек не стоит доверять / facebook.com

Доктор, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова, которая ранее рассказала, как долго миру еще осталось ждать вакцины от COVID-19, объяснила, какие тесты на коронавирус являются достоверными.

По ее словам, тесты, которые можно купить в аптеках, — это быстрые тесты на основе выявления иммуноглобулина М и/или G.

"Они не рекомендованы ВОЗ, не точны, имеют большую погрешность. Мы не можем на них ориентироваться. Быстрые тесты, как я уже говорила, часто вносят путаницу. Например: человек приходит к врачу с кашлем и температурой, ему делают быстрый тест, который не показывает наличия вируса. Человек идет домой, считая, что у него нет вируса, не соблюдает мер предосторожности и может заразить других людей", - рассказала врач в интервью Главреду.

Булавинова отметила, что на данный момент значение имеют только ПЦР-тесты. Однако и тут есть свои нюансы.

"Дело не только в их наличии, а и в наличии аппаратуры, которая может работать с ними, и количестве людей, которые умеют делать ПЦР-тесты. От этого зависит мощность лабораторий", - сказала врач.

При этом она призвала украинцев особо не задумываться над тестами. Лучше сосредоточиться на том, присутствуют ли опасные симптомы, и о том, как не заражать окружающих.

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Напомним, ранее доцент кафедры лабораторной диагностики биологических систем Киево-Могилянской академии Денис Билько заявил, что ПЦР-тесты на коронавирус СOVID-19 не всегда дают правдивый результат. Причиной этому может стать неправильная подготовка или нарушения условий перевозки анализов.