Как будут снимать карантин в Украине: в МОЗ рассказали о пяти этапах

Карантин в Украине будут снимать в пять этапов / УНИАН

Карантин в Украине будет отменен при условии снижения темпов заболеваемости коронавирусом COVID-19. Минздрав уже готовит план по снятию в стране ограничительных мер. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, план по выходу из карантина предусматривает пять этапов и будет обнародован в ближайшее время.

"Разработан алгоритм, пять этапов, каким образом мы будем выходить из карантина, но основной критерий – уменьшение количества заболеваемости и увеличение числа людей, которые выздоровели. Мы говорим о 5 этапах, на каждом из которых мы начинаем смягчать карантинные мероприятия: открытие парков, открытие тех или иных магазинов, расширение работы городского транспорта и так далее", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.

Министр отметил, что по каждому этапу в ближайшие дни будет предоставлена конкретная информация, чтобы все понимали, как Украина будет выходить из карантина и при каких условиях. Степанов надеется, что необходимые условия для начала выхода из карантина будут наблюдаться в Украине к 12 мая.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что после 11 мая карантин в Украине могут смягчить.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, в Украине подтверждены 7647 случаев COVID-19. За сутки было получено +477 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. В общем, 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков.