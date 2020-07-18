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Иммунная система "сходит с ума": врач рассказал, почему коронавирус непредсказуемый

К появлению SARS-CoV-2 человеческий организм оказался совершенно неподготовленным, и поэтому иммунная система приступила к массивной атаке на врага.

18 июля 2020, 15:22

коронавирус
Врач рассказал, почему коронавирус непредсказуемый / pixabay.com

Коронавирус 2020 стал самым сложным испытанием для мировой науки и медицины за последние 100 лет. Несмотря на то, что уже многое о коварной болезни COVID-19 известно, в этой истории остались белые пятна. Кроме того, человеческий организм оказался совершенно неподготовленным к появлению вируса, заявил врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили.

Об этом пишет Комсомольская правда.

"Дело в том, что вирусы воздействуют на геном человека. Происходит это потому, что после эпидемий выживают только люди с определенной генетической невосприимчивостью к различным инфекциям, либо потому, что вирусы, например, ретровирусы, способны встраивать частички своего генома в геном человека", - отметил эксперт.

По словам кардиолога, такой механизм воздействия вируса на геном человека формирует сложность и эффективность иммунной системы, которая способна идентифицировать и обезвреживать разнообразные антигены в зависимости от дальности эволюционного родства.

Он подчеркнул, что "с SARS-CoV-2 у людей до начала пандемии никакого родства не было в принципе".

"К появлению SARS-CoV-2 человеческий организм оказался совершенно неподготовленным, и поэтому иммунная система приступила к массивной атаке на врага. Под удар попали и здоровые клетки организма. Отсюда и "цитокиновый шторм", и острый респираторный дистресс-синдром, и тяжелое системное воспаление. И это происходит не из-за того, что вирус такой особенный или злобный, а потому, что иммунная система уничтожает все подряд, не разбирая, где пораженные клетки, а где здоровые. Вот и выходит, что через 10-14 дней коронавирус побежден иммунной системой, а заболевание COVID-19 развивается как системное воспаление и гиперактивация иммунного ответа организма на вирус", - добавил врач.

Читайте такжеКоронавирус оказался не таким страшным, как показался весной - вирусологНапомним, ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что есть категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом. По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", – объяснил специалист. Другая категория – люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Также коронавирус не цепляется к тем, кто обладает в целом сильным организмом.

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