Киевский главврач рассказала о "шторме" при коронавирусе

При коронавирусе может возникнуть "цитокиновый шторм", сообщила Людмила Антоненко / УНИАН

Главврач Александровской больницы Киева, в которой лечат больных смертоносным китайским коронавирусом, Людмила Антоненко сообщила, что очень много факторов влияют на то, выживет ли инфицированный пациент.

Первый фактор – количество вируса, которое попало в организм, рассказала медик в интервью Lb.ua.

По словам собеседницы, если в организм попало много вируса, то с большей вероятностью возникает "цитокиновый шторм" – очень быстро нарастает вся симптоматика, развивается дыхательная недостаточность, возникает пневмония, как правило, двусторонняя, тяжелая.

"Такие больные поступают уже кислородозависимыми и, как правило, сразу в реанимацию", – добавила Антоненко.

Медик отметила, что возраст не может повлиять на то, выживет больной или нет, это не решающий фактор.

Читайте такжеУбийственная доза коронавируса: названы самые опасные места"Имеет значение возраст, поскольку возрастной больной чаще всего имеет хронические сопутствующие заболевания, которые осложняют течение любого другого заболевания. Но сам по себе возраст не является решающим", – объяснила главврач.

Ранее Людмила Антоненко говорила, что в Александровской больнице Киева, по наблюдениям врачей, у больных коронавирусом симптомы появляются поэтапно – сначала повышается температура, потом появляется кашель, а позже развивается пневмония.