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Китай опять уличили во лжи о коронавирусе

7 июня 2020, 13:10

В Китае на момент начала эпидемии знали о том, что новая болезнь передается от человека к человеку.

Китай, коронавирус
Китай опять уличили во лжи о коронавирусе / Reuters

Коронавирус 2020 из маленькой вспышки в городе Ухань быстро разросся в устрашающую пандемию. В сторону Китая по этому поводу летят обвинения. В частности, появились новые свидетельства о том, что страна скрыла ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась.

Об это сообщает Daily Mail со ссылкой на расследование независимой медиагруппы Caixin.

Эксперты убеждены, что еще до того, как Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке якобы неизвестного заболевания в стране, как минимум пять китайских лабораторий уже сделали вывод о существовании летального коронавируса.

Один из исследовательских центров, которые изучали образцы зараженных коронавирусом, еще в декабре определил, что заболевание, бесспорно, "заразное".

Таким образом, по мнению экспертов, в Китае на момент начала эпидемии не только знали о том, что это за болезнь, но также и то, что она передается от человека к человеку. Но китайские власти решили эту информацию скрыть.

Читайте такжеПриперли к стенке: в Китае назвали источник происхождения коронавирусаНапомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.

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