УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Китай пообещал завалить мир доступной вакциной от коронавируса

7 июня 2020, 08:04

Сейчас китайские ученые разрабатывают не меньше пяти видов вакцин, некоторые их них уже проходят испытания

коронавирус лаборатория
Китай пообещал завалить мир вакциной от коронавируса / GettyImages

Коронавирус напал на человечество внезапно и стал сложнейшим испытанием для медицины и науки всего мира. Впервые планета подверглась атаке болезни, которая устрашает кровожадностью и ббыстрыми темпами распространения. Ученые пытаются изобрести вакцину от коронавируса – в гонку включились многие страны. При этом китайские власти намерены сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования.

Об этом заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган, пишет ТАСС.

"В разработке вакцины приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности. Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях", - сказал он.

Чжиган подчеркнул, что как только вакцину будет готова - КНР исполнит обязательства, озвученные председателем республики Си Цзиньпином, о том, что она станет доступна всему миру.

Он уточнил, что сейчас китайские ученые разрабатывают не меньше пяти видов вакцин, некоторые их них уже проходят испытания.

Напомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

коронавирус коронавирус новости китайский коронавирус Вакцина Новости Китая
Сейчас вы просматриваете новость «Китай пообещал завалить мир доступной вакциной от коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:33
Финансовые элиты запустили процесс распада Америки
08:22
Сумасшествие коронавируса в Украине продолжается – за сутки сотни новых больных Видео
08:04
Китай пообещал завалить мир доступной вакциной от коронавируса Видео
07:33
Коронавирус в Украине и мире: умерли 400 тысяч человек, больных почти 7 миллионов Видео
07:19
З Трійцею – листівки красиві та добрі привітання-тексти
07:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июня: возвращение покровительства и выгодные покупки Видео
06:49
Украина доламывает систему, к которой после кризиса возвращается Запад мнение
06:29
Магнитная буря на Троицу: что делать при самом сильном метеоударе июня Видео
06:16
Карантин в Киеве: эпидемиолог объяснил, почему метро нельзя закрывать Видео
05:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июня: усиление ауры и успех в любом деле Видео
05:20
Лето застыло на пороге, и этот эффектный маникюр просится на ваши руки - фото Фото
04:48
День ангела Виктории 2020 – красивые открытки и тексты
04:28
Эти сногсшибательные шорты из 80-х будут всюду этим летом - фото Фото
03:58
В Минздраве запретили открывать детские лагеря: названа причина Видео
03:22
Станет более смертоносным: инфекционист из Японии предсказал вторую волну коронавируса Видео
02:44
"Быть у овец пастухом": боксер Беринчик раскритиковал глупых соотечественников
02:10
Как правильно носить защитные маски и какие выбрать – правила ВОЗ Видео
01:55
В Иране завершают расследование по катастрофе МАУ без черных ящиков
01:38
Как воспитывать детей - ТОП-5 советов от директора Школы Леди
01:11
Легкое меню на Троицу 2020: простые рецепты Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять