Китай пообещал завалить мир доступной вакциной от коронавируса

Китай пообещал завалить мир вакциной от коронавируса / GettyImages

Коронавирус напал на человечество внезапно и стал сложнейшим испытанием для медицины и науки всего мира. Впервые планета подверглась атаке болезни, которая устрашает кровожадностью и ббыстрыми темпами распространения. Ученые пытаются изобрести вакцину от коронавируса – в гонку включились многие страны. При этом китайские власти намерены сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования.

Об этом заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган, пишет ТАСС.

"В разработке вакцины приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности. Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях", - сказал он.

Чжиган подчеркнул, что как только вакцину будет готова - КНР исполнит обязательства, озвученные председателем республики Си Цзиньпином, о том, что она станет доступна всему миру.

Он уточнил, что сейчас китайские ученые разрабатывают не меньше пяти видов вакцин, некоторые их них уже проходят испытания.

Напомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.