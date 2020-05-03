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Китай уничтожал данные о коронавирусе и затыкал рот врачам - СМИ

3 мая 2020, 09:56

Спецслужбы нескольких стран подозревают китайское правительство в сокрытии и уничтожении данных о коронавирусе.

Китай, коронавирус
Китай уничтожал данные о коронавирусе, заявили в разведке многих стран / Reuters

Коронавирус в мире все называют китайским, ведь впервые зараза, которая поражает легкие, заявила о себе в городе Ухань в конце декабря 2019 года.

С тех пор китайский коронавирус набедокурил во всем мире и заразил почти 3,5 миллиона человек. При этом более миллиона случаев заражения выявили в Соединенных Штатах  - там коронавирус 2020 прописался основательно и уже убил более 67 000 человек. Всего жертвами Ковида стали более 244 000 человек во всем мире.

Лидеры многих стран пытаются докопаться до истины и понять, кто виноват в пандемии коронавируса и как появился коронавирус.  В частности, инициировали расследование Соединенные Штаты.

Подозрения в искусственном происхождении инфекции стали активно распространяться после того, как американский телеканал Fox News сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии.

Сегодня спецслужбы нескольких стран подозревают китайское правительство в сокрытии и уничтожении данных о коронавирусе, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничное досье, составленное спецслужбами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании.

Отмечается, что, согласно документу, власти КНР заставляли молчать врачей и уничтожали биоматериал.

Но это еще не все - также китайское правительство предпринимало действия по цензурированию новостей.

Читайте такжеКоронавирус "не раздает" иммунитет: в ВОЗ шокировали заявлением о КовидеНапомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус Covid-19 был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.

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