"Тяжелый" коронавирус: Ковид тихо убивает не только легкие

Коронавирус атакует не только легкие / pixabay.com

добавил нейрохирург в интервью изданию "Московский комсомолец".

Читайте такжеКовид прячется от рентгена: почему коронавирус "съедает" легкиеНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.