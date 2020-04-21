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У врачей не доходят руки: коронавирус начал убивать людей пассивно

21 апреля 2020, 12:28

У врачей не доходят руки до лечения других болезней из-за пандемии коронавируса.

коронавирус
Коронавирус начал убивать пассивно / Reuters

Коронавирус 2020 эгоистично забрал на себя внимание врачей всего мира. Жертвами уханьской заразы под названием Ковид-19 по состоянию на 21 апреля стали более 170 тысяч человек, и этот показатель, судя по темпам распространения болезни, еще не окончательный.

В то же время растет число умерших от других болезней, до лечения которых в свете активности COVID-19 у медиков не доходят руки. Таким образом коронавирус сегодня убивает намного больше людей, чем показывает официальная статистика.

Мария Кефалас, профессор социологии в Университете Святого Иосифа в Филадельфии, рассказала историю своего мужа Патрика Карра, которого назвала "забытой жертвой коронавируса". Он умер не от COVID-19, а от того, что не смог получить в полном объеме медицинскую помощь, так как учреждения здравоохранения стали ориентироваться только на больных коронавирусом.

По информации, у мужчины случился рецидив рака крови, но из-за пандемии коронавируса запасы крови были нормированы, и он не мог получить достаточно переливаний, необходимых для облегчения его анемии и начала химиотерапии.

Мария Кефалас заявила, что не утверждает, что муж мог победить рак, но китайский коронавирус "ускорил его смерть". 

"Такие люди, как мой муж, теперь умирают не из-за коронавируса, а потому, что система здравоохранения просто сломалась и поглотила их", - сказала она, пишет The New York Times.

Как пишет издание, сейчас в США больничные койки, кровь, врачи, медсестры и аппараты искусственной вентиляции легких находятся в дефиците; операционные превращаются в отделения интенсивной терапии; а хирурги были переведены для лечения людей, которые не могут дышать. Даже если есть место для других пациентов, медицинские центры не решаются принимать их, если это не является абсолютно необходимым. Они боятся заразить больных и заразиться сами. Также и пациенты теперь боятся идти в больницу, даже если это им действительно необходимо. 

Читайте такжеСамый опасный момент: когда больной коронавирусом "сеет" заразуНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.

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