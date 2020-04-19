Уханьский ученый рассказал правду о появлении коронавируса

Уханьский ученый рассказал о появлении коронавируса / pixabay.com

Кровожадный коронавирус 2020 за пять месяцев убил 161 000 человек во всем мире. Уже и так громадное число зараженных китайским коронавирусом постоянно увеличивается – сейчас количество выявленных случаев приблизилось к отметке 2 350 000.

Коронавирус сегодня стал силен, как никогда, и о спаде пандемии можно только мечтать.

Многие эксперты и ученые громогласно заявляют, что Ковид-19 создали в лаборатории. В то же время эту версию разбили в пух и прах в Китае, откуда, собственно, и пошла зараза.

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин объяснил, почему считает невозможным искусственное происхождение коронавируса нового типа.

По его словам, нет никаких доказательств того, что вирус был синтезирован умышленно — такие выводы он сделал исходя из собственных знаний в области вирусологии.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — цитирует его CGTN.

Читайте такжеВ коронавирус "домешали" ВИЧ, заразу создали в лаборатории - вирусологНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.