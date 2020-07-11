Беглый вирусолог рассказал правду о COVID-19 и вранье властей Китая

Власти Китая скрывали информацию о коронавирусе / pixabay.com

Коронавирус 2020 заразил уже более 12 миллионов человек. Ученые до сих пор не пришли к единогласному мнение по поводу происхождения вируса. Но в адрес Китая все еще летят камни. Китайская специалистка по вирусологии, бежавшая из страны, обвиняет власти КНР в сокрытии коронавируса. Женщина скрывается в США, опасаясь, как она утверждает, что может оказаться в числе "исчезнувших" информаторов.

В эксклюзивном интервью Fox News вирусолог из Гонконга доктор Ли-Мэн Янь рассказала о раннем исследовании, которое, по ее словам, она проводила в связи с COVID-19.

Женщина-врач, специализировавшаяся в области вирусологии и иммунологии в Гонконгской школе общественного здравоохранения, бежала 28 апреля в США. По ее словам, если бы ее поймали, то могли бросить в тюрьму или, что еще хуже, сделать одной из "исчезнувших".

Янь сообщила в интервью Fox News, что, по ее мнению, китайское правительство знало о новом коронавирусе задолго до того, как заявило об этом. Она говорит, что ее руководители, известные как некоторые из ведущих экспертов в этой области, также игнорировали проводившиеся ею в начале пандемии исследования, которые, по ее мнению, могли бы спасти жизни.

Янь заявила, что она была одной из первых в мире ученых, изучавших новый коронавирус, якобы попросила своего научного руководителя в референс-лаборатории Университета / ВОЗ, доктора Лео Пуна, в 2019 году изучить странный кластер похожих на SARS случаев, проявившихся в материковом Китае в конце декабря 2019 года.

"Китайское правительство отказалось разрешить зарубежным экспертам, в том числе экспертам в Гонконге, проводить исследования в Китае, – заявляет она. – Поэтому я обратилась к своим друзьям, чтобы получить больше информации".

Один из ее друзей, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае, знал из первых рук о случаях заболевания и предположительно рассказал 31 декабря Янь о передаче от человека человеку задолго до того, как Китай или ВОЗ признали, что такое распространение возможно.

Янь говорит, что она и ее коллеги по всему Китаю обсуждали особый вирус, но вскоре она заметила резкое изменение тона.

Врачи и исследователи, которые ранее открыто обсуждали вирус, внезапно замолчали. Специалисты из города Ухань, который впоследствии стал центром вспышки, замолчали, а других предупредили не спрашивать подробности.

Врачи зловеще сказали: "Мы не можем говорить об этом, но нам нужно носить маски", - рассказывает Янь.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире на 11 июля: за сутки заболели 227 тысяч человекЗатем, согласно ее источникам, количество случаев передачи вируса от человека к человеку стало расти в геометрической прогрессии, и Янь начала искать ответы.

По ее словам, она снова сообщила о своих выводах руководителю 16 января, но именно тогда он якобы сказал ей "молчать и быть осторожной".

Вирусолог также утверждает, что со-директор лаборатории, связанной с ВОЗ, профессор Малик Пейрис знал о происходящем, но ничего не делал с этим.

Как отмечает Fox News, на веб-сайте ВОЗ Peiris указан в качестве "советника" Чрезвычайного комитета ВОЗ по международным медико-санитарным правилам в связи с новым коронавирусом 2019-nCoV.

ВОЗ также отрицает, что Янь, Пун или Пейрис когда-либо работали непосредственно на организацию.

Китайское посольство в США сообщило Fox News, что они не знают, кто такая Янь, и утверждают, что Китай героически справился с пандемией.

ВОЗ также продолжает отрицать любые правонарушения в первые дни появления вируса.

Читайте также"Китайцы пудрили мозги всем": вирусолог рассказала, был ли шанс остановить коронавирусНапомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.