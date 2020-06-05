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Когда Евросоюз откроет внутренние границы: стали известны сроки

5 июня 2020, 10:26

В Еврокомиссии заявили, что ситуация с COVID-19 "быстро улучшается".

Евросоюз
Евросоюз снимет внутренние ограничения для поездок/ zn.ua

Уже в конце месяца все страны-члены Евросоюза могут отменить свои пограничные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в Еврокомиссии.

В частности, еврокомиссар по внутренним делам Юлва Йоханссон отметила, что ситуация с COVID-19 "быстро улучшается", поэтому конец июня может стать хорошей датой для снятия внутренних ограничений для поездок, передает Euronews.

"Мы очень близко подошли к ситуации, когда должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки. Хорошей датой должен стать конец июня", – сказала она.

Йоханссон добавила, что она рада видеть, что члены Европейского Союза уже ослабили пограничный контроль. Отметим, в настоящее время европейские страны постепенно отменяют свои внутренние ограничения, некоторые из них начали открывать границы.

Читайте такжеВ Евросоюзе рассказали о судьбе "безвиза" для УкраиныКак сообщал Главред, с 3 июня Италия, которая долгое время была очагом коронавируса в Европе, открыла границы для туристов и возобновила передвижение между регионами без каких-либо ограничений. Теперь путешественники могут въезжать страну без прохождения обязательного 14-дневного карантина.

Напомним, с 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение. В частности, полеты возобновятся на популярных туристических направлениях. Речь идет о Турции, Греции, Кипре, Грузии. При этом в Италию и Испанию самолеты пока что точно не полетят. Причина – эпидемическая ситуация в этих странах.

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