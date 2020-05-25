Эпидемиолог сказал, когда коронавирус перестанет быть острой проблемой

Коронавирус перестанет быть острой проблемой, когда с ним встретятся до 70% людей, поделился эксперт / УНИАН

Эпидемиолог Андрей Александрин спрогнозировал, что проблема с китайским коронавирусом Covid-19, из-за которого введена пандемия, потеряет остроту, когда с вирусом встретятся до 70% населения Земли.

Ученые считали, что на это понадобится до двух лет, но теперь этот процесс может еще больше затянуться, рассказал эксперт во время общения с врачом, кандидатом медицинских наук и ведущим Евгением Комаровским.

Комаровский уточнил, что встретиться с коронавирусом – не значит переболеть.

"Проблема потеряет остроту, как только примерно 60-70% населения земного шара встретится с коронавирусом. Как ученые утверждали, на это понадобится полтора-два года, но теперь, я думаю, это растянется еще больше во времени", – заявил Александрин.

Ранее сообщалось, что в ряде стран мира пытаются изобрести вакцину от коронавируса. В России утверждали, что могут создать препарат к концу лета, а в США экспериментальную вакцину испытали на людях.