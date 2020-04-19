Экстрасенс рассказал, когда коронавирус ослабнет и какова цель заразы

Экстрасенс рассказал, когда коронавирус ослабнет / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил более 160 000 человек во всем мире. Заразились уханьской заразой 2 232 000 человек. Темпы распространения болезни и ее аппетиты пугают не только простых граждан, но и ученых и врачей, которые пока не знают, как изгнать эту заразу.

Победитель Битвы экстрасенсов из Ирана Мехди Эбрагими Вафа рассказал, зачем появился коронавирус сегодня.

"Важно понимать, что смерть для Covid-19 – крайняя мера! Цель этого вируса – вовсе не убить нас. Ему необходимо максимально распространиться и ослабить человечество в целом, что пока ему вполне удается. "Корона" хочет оставить после себя не трупы, а людей, но ослабленных, податливых, сговорчивых. Во всех смыслах, не только в физическом", - сказал экстрасенс.

По его словам, важно изменить свое отношение к жизни.

"Все мы знаем, что умирают сегодня те, у кого есть тяжелые сопутствующие заболевания. Но можно умереть и иначе, не зря же существует выражение "умираю от страха". От страха можно умереть душевно (психические болезни) и интеллектуально (инсульт, склероз, определенные мозговые явления и пр.). Сейчас фиксируется очень много случаев нарушения психики под воздействием постоянного страха, паники и тревоги. Важно укреплять и поддерживать не только свой иммунитет, но и отношение к происходящему, волю к жизни. Они должны быть здоровыми", - считает экстрасенс.

Также он рассказал, когда, по его мнению, пандемия успокоится и отступит.

"Терпеть осталось недолго. Через 3 недели наступит пик заболеваемости, после чего вирус начнет терять свою силу. Это совпадет с резким потеплением. Мы все расслабимся. И вот тут настанет очень важный момент! Я вижу, что этот вирус способен вернуться! Если проиграем первый раунд, Covid-19 вернется. То есть, если мы придем к финалу первого раунда с Covid-19 ослабленными, он атакует нас снова! Поэтому передышку в работе, которую большинство из нас сейчас получило, следует полностью посвятить укреплению своего организма, духа и воли к жизни!", - резюмировал он, пишет Московский комсомолец.

Читайте такжеКогда уханьская зараза "нажрется" и отступит: прогноз экстрасенсаНапомним, ранее исследователи из Финляндии предупредили, что облако капель, после того как зараженный коронавирусом чихнул, висит в воздухе несколько минут, сохраняя способность заражать людей даже после того, как больной человек уже ушел.

"Предварительные результаты показывают, что частицы аэрозоля с вирусом могут оставаться в воздухе дольше, чем сначала думали", – отметили ученые.