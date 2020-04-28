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Миллионы доз: ученые США выбились вперед в гонке вакцин от коронавируса

28 апреля 2020, 15:13

Уже в мае ученые собираются испытать вакцину от Ковида на 6 тысячах человек.

коронавирус
Ученые США пообещали вакцину в сентябре / Reuters

Коронавирус 2020 напал на человечество неожиданно и стал самым сложным испытанием для ученых и врачей всего мира. Еще никогда все страны мира одновременно не подвергались атаке смертоносного вируса. Глобальный карантин, закрытие границ, полуживая экономика, много смертей и заполненные больницы – это то, с чем шагает по планете китайский коронавирус.

Коронавирус в мире убил более 212 000 человек, а количество случаев заражения опасным уханьским вирусом превышает 3 миллиона.

Заявление ВОЗ о том, что люди, которые переболели Ковидом, не обязательно обретают иммунитет, многих шокировало. Все надежды на вакцину, появления которой ждут с нетерпением все.

Ученые института Дженнера при Оксфордском университете собираются приступить к массовому тестированию вакцины против COVID-19 уже в следующем месяце.

По информации издания The New York Times, вакцина сделана на основе более ранней, от другого коронавируса, и показавшей свою безопасность для людей.

Так вот, уже в мае ученые собираются испытать вакцину от коронавируса на 6 тысячах человек. Если испытания окажутся успешными, ученые говорят, что могут к сентябрю предоставить миллионы доз.

Отметим, это самый оптимистический прогноз, больше таких обещаний пока не давал никто.  

Читайте такжеРоссийский ученый нашел "вакцину" от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.

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