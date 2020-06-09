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Когда появится вакцина от коронавируса: в Китае назвали новые сроки

9 июня 2020, 11:46

Если надеяться на коллективный иммунитет, то погибнут слишком много людей.

коронавирус
Пандемию следует преодолевать именно с помощью массовой вакцинации / pixabay.com

Уже осенью 2020 года могут появиться первые китайские вакцины от коронавируса COVID-19, которым заразились более 7,1 миллиона человек во всем мире.

Об этом заявил доктор Чжун Наньшань, который руководит борьбой против COVID-19 в Китае, передает Daily Mail.

Эпидемиолог считает, что выработка коллективного иммунитета как способ борьбы с коронавирусом стоила слишком многих жизней. По мнению Наньшаня, пандемию следует преодолевать именно с помощью массовой вакцинации.

"Стране нужно, чтобы от 60 до 70 процентов ее населения были инфицированы для приобретения коллективного иммунитета. Если это так, семь процентов из них умрут от коронавируса", – отметил врач.

Читайте также"План Б": что будет, если вакцина от коронавируса не появитсяВ целом, такой подход может привести к смерти от 30 до 40 миллионов человек. При этом эпидемиолог не уточнил, откуда взял эти цифры.

По его словам, некоторые из вакцин против коронавируса могут быть использованы в чрезвычайных ситуациях, возможно, к концу этого года.

"Мы верим, что это будет осенью или зимой 2020-го", – резюмировал доктор Чжун.

Напомним, ранее британские исследователи заявили, что вакцина от коронавируса может появится уже в сентябре нынешнего года.

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