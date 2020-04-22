Когда закончится карантин в Украине: в Кабмине назвали "желанный рубеж"

Карантин в Украине будет продлен / УНИАН

Кабминет министров планирует на своем заседании продлить карантин в Украине как минимум до 11 мая. При этом некоторые ограничительные меры могут быть смягчены. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, на данный момент система здравоохранения Украины загружена больными коронавирусом менее чем на 10%.

"Это мы идем по так называемому позитивному сценарию. Но это не означает, что у нас в этом году не будет пиков и всплесков. В целом мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам в любом случае придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений. Например, риск-ориентированных условий, когда будем вводить карантинные ограничения в отдельных городах, селах или областях", - сказал премьер в интервью РБК-Украина.

Снятие карантина в Украине будет зависеть от того, как страна пройдет прогнозируемые два пика вспышки заболевания – в конце апреля и между 3 и 8 мая.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 22 апреля: заболевших стало больше еще почти на полтысячи человек"Пока что мы рассматриваем 11 мая как такой желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет. Сегодня еще никто в мире прогнозировать и предугадывать данные относительно коронавируса не научился, все могут только догадываться", - отметил глава Кабмина.

Он добавил, что с 12 мая в случае улучшения ситуации могут произойти определенные смягчения карантина.

"Мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важны сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест", - резюмировал он.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как в Украине будет запускаться общественный транспорт, работа которого была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Также глава Кабмина сообщил, при каких условиях Украина откроет закрытые из-за пандемии коронавируса границы.