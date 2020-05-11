Коронавирус в Украине: более 400 новых зараженных и почти два десятка жертв

Коронавирус в Украине заразил более 15,5 тыс. людей / Reuters

По состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине подтверждены 15 648 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В течение суток было получено +416 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек (+17 за сутки). Выздоровели - 3288.

Коронавирус в Украине - статистика 11 мая / phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в Украине были подтверждены 15 232 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. В

В течение суток было получено +522 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 391 человек.