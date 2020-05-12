Атака коронавируса на Украину: COVID-19 снижает обороты

Коронавирус в Украине заразил более 16 тысяч людей / УНИАН

По состоянию на утро вторника, 12 мая, в Украине подтверждены 16 023 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. Болезнь подтверждена у 1105 детей и 3114 медиков. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В течение суток было получено +375 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек (+17 за сутки), из них 23 - медработники. Вылечились от коронавируса 3 373 (+85 за сутки).

Сколько больных коронавирусом в Украине 12 мая по областям

Винницкая обл. - 580 (309 выздоровели);

Волынская обл. - 496 (119 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 748 (75 выздоровели);

Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели);

Житомирская обл. - 525 (54 выздоровели);

Закарпатская обл. - 748 (101 выздоровел);

Запорожская обл. - 331 (125 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1133 (294 выздоровели);

г. Киев - 1930 (138 выздоровели);

Киевская обл. - 1023 (173 выздоровели);

Кировоградская обл. - 425 (243 выздоровели);

Луганская обл. - 42 (14 выздоровели);

Львовская обл. - 825 (158 выздоровели);

Николаевская обл. - 225 (49 выздоровели);

Одесская обл. - 653 (39 выздоровели);

Полтавская обл. - 248 (112 выздоровели);

Ровенская обл. - 1028 (149 выздоровели);

Сумская обл. - 157 (74 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1021 (362 выздоровели);

Харьковская обл. - 623 (80 выздоровели);

Херсонская обл. - 162 (80 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 182 (53 выздоровели);

Черкасская обл. - 343 (147 выздоровели);

Черновицкая обл. - 2396 (390 выздоровели);

Черниговская обл. - 79 (15 выздоровели).



Коронавирус в Украине - карта 12 мая / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине были подтверждены 15 648 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +416 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек (+17 за сутки). Выздоровели - 3288.