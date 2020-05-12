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Атака коронавируса на Украину: COVID-19 снижает обороты

12 мая 2020, 09:18

Число новых случаев заражения коронавирусом сокращается второй день подряд.

коронавирус,пробирка
Коронавирус в Украине заразил более 16 тысяч людей  / УНИАН

По состоянию на утро вторника, 12 мая, в Украине подтверждены 16 023 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. Болезнь подтверждена у 1105 детей и 3114 медиков. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

В течение суток было получено +375 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек (+17 за сутки), из них 23 - медработники. Вылечились от коронавируса 3 373 (+85 за сутки).

Сколько больных коронавирусом в Украине 12 мая по областям

  • Винницкая обл. - 580 (309 выздоровели);
  • Волынская обл. - 496 (119 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 748 (75 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 525 (54 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 748 (101 выздоровел);
  • Запорожская обл. - 331 (125 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1133 (294 выздоровели);
  • г. Киев - 1930 (138 выздоровели);
  • Киевская обл. - 1023 (173 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 425 (243 выздоровели);
  • Луганская обл. - 42 (14 выздоровели);
  • Львовская обл. - 825 (158 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 225 (49 выздоровели);
  • Одесская обл. - 653 (39 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 248 (112 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 1028 (149 выздоровели);
  • Сумская обл. - 157 (74 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1021 (362 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 623 (80 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 162 (80 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 182 (53 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 343 (147 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 2396 (390 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 79 (15 выздоровели).
Коронавирус в Украине - карта 12 мая
Коронавирус в Украине - карта 12 мая / facebook.com/phc.org.ua

Напомним,  по состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине были подтверждены 15 648 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.  В течение суток было получено +416 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек (+17 за сутки).  Выздоровели - 3288.

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