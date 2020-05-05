Коронавирус в Украине: в МОЗ сообщили о еще сотнях новых зараженных

Коронавирус продолжает заражать украинцев / GettyImages

По состоянию на утро вторника, 5 мая, в Украине подтверждены 12 697 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В течение суток было получено +366 уведомлений о новых подтвержденных случаях. Болезнь подтверждена у 881 ребенка и 2479 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек (+13), из них 18 - медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 1 875 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Сколько больных на коронавирус в Украине - карта 5 мая

Винницкая обл. - 454 (216 выздоровели);

Волынская обл. - 343 (88 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 478 (70 выздоровели);

Донецкая обл. - 83 (13 выздоровели);

Житомирская обл. - 448 (31 выздоровел);

Закарпатская обл. - 546 (65 выздоровели);

Запорожская обл. - 287 (86 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1015 (91 выздоровел);

г. Киев - 1583 (91 выздоровели);

Киевская обл. - 866 (85 выздоровели);

Кировоградская обл. - 401 (154 выздоровели);

Львовская обл. - 514 (106 выздоровели);

Луганская обл. - 38 (7 выздоровели);

Николаевская обл. - 163 (18 выздоровели);

Одесская обл. - 469 (18 выздоровели);

Полтавская обл. - 231 (36 выздоровели);

Ровенская обл. - 779 (91 выздоровел);

Сумская обл. - 112 (63 выздоровели);

Тернопольская обл. - 923 (172 выздоровели);

Харьковская обл. - 377 (36 выздоровели);

Херсонская обл. - 142 (57 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 119 (28 выздоровели);

Черкасская обл. - 314 (69 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1948 (175 выздоровели);

Черниговская обл. - 64 (9 выздоровели).

Коронавирус в Украине - статистика 5 мая / facebook.com/phc.org.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине был подтвержден 12 331 случай COVID-19. В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников.