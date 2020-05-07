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Коронавирус в Украине: число зараженных подскочило еще на 500 человек

7 мая 2020, 09:31

В Украине подтвержден уже 13 691 случай заражения COVID-19.

Медик, коронавирус
Коронавирус за сутки убил еще 13 украинцев / Reuters

По состоянию на утро четверга, 7 мая, в Украине подтвержден 13 691 случай заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют официальные данные МОЗ. 

В течение суток было получено +507 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. Также добавились 13 умерших.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек. При этом 2396 человек выздоровели.

Сколько больных на коронавирус в Украине - карта 7 мая

  • Винницкая обл. - 485 (251 выздоровел);
  • Волынская обл. - 393 (109 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 624 (73 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 89 (16 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 468 (43 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 600 (86 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 300 (104 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1055 (126 выздоровели);
  • г. Киев - 1675 (110 выздоровели);
  • Киевская обл. - 916 (103 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 403 (189 выздоровели);
  • Луганская обл. - 42 (11 выздоровели);
  • Львовская обл. - 595 (128 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 171 (35 выздоровели);
  • Одесская обл. - 568 (23 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 236 (81 выздоровел);
  • Ровенская обл. - 817 (120 выздоровели);
  • Сумская обл. - 131 (63 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 951 (211 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 448 (49 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 146 (62 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 138 (35 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 324 (101 выздоровел);
  • Черновицкая обл. - 2048 (258 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 68 (9 выздоровели).
Коронавирус в Укриане - статистика 7 мая
Коронавирус в Украине - статистика 7 мая / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине были подтверждены 13 184 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19.  В течение суток было получено +487 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. Также добавились 11 умерших. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 327 человек. При этом 2 097 человек выздоровели.

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