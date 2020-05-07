Коронавирус в Украине: число зараженных подскочило еще на 500 человек

В Украине подтвержден уже 13 691 случай заражения COVID-19.
По состоянию на утро четверга, 7 мая, в Украине подтвержден 13 691 случай заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют официальные данные МОЗ.
В течение суток было получено +507 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. Также добавились 13 умерших.
В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек. При этом 2396 человек выздоровели.
Сколько больных на коронавирус в Украине - карта 7 мая
- Винницкая обл. - 485 (251 выздоровел);
- Волынская обл. - 393 (109 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 624 (73 выздоровели);
- Донецкая обл. - 89 (16 выздоровели);
- Житомирская обл. - 468 (43 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 600 (86 выздоровели);
- Запорожская обл. - 300 (104 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1055 (126 выздоровели);
- г. Киев - 1675 (110 выздоровели);
- Киевская обл. - 916 (103 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 403 (189 выздоровели);
- Луганская обл. - 42 (11 выздоровели);
- Львовская обл. - 595 (128 выздоровели);
- Николаевская обл. - 171 (35 выздоровели);
- Одесская обл. - 568 (23 выздоровели);
- Полтавская обл. - 236 (81 выздоровел);
- Ровенская обл. - 817 (120 выздоровели);
- Сумская обл. - 131 (63 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 951 (211 выздоровели);
- Харьковская обл. - 448 (49 выздоровели);
- Херсонская обл. - 146 (62 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 138 (35 выздоровели);
- Черкасская обл. - 324 (101 выздоровел);
- Черновицкая обл. - 2048 (258 выздоровели);
- Черниговская обл. - 68 (9 выздоровели).
Напомним, по состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине были подтверждены 13 184 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +487 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. Также добавились 11 умерших. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 327 человек. При этом 2 097 человек выздоровели.