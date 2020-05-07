Коронавирус в Украине: число зараженных подскочило еще на 500 человек

Коронавирус за сутки убил еще 13 украинцев / Reuters

По состоянию на утро четверга, 7 мая, в Украине подтвержден 13 691 случай заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют официальные данные МОЗ.

В течение суток было получено +507 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. Также добавились 13 умерших.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек. При этом 2396 человек выздоровели.

Сколько больных на коронавирус в Украине - карта 7 мая

Винницкая обл. - 485 (251 выздоровел);

Волынская обл. - 393 (109 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 624 (73 выздоровели);

Донецкая обл. - 89 (16 выздоровели);

Житомирская обл. - 468 (43 выздоровели);

Закарпатская обл. - 600 (86 выздоровели);

Запорожская обл. - 300 (104 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1055 (126 выздоровели);

г. Киев - 1675 (110 выздоровели);

Киевская обл. - 916 (103 выздоровели);

Кировоградская обл. - 403 (189 выздоровели);

Луганская обл. - 42 (11 выздоровели);

Львовская обл. - 595 (128 выздоровели);

Николаевская обл. - 171 (35 выздоровели);

Одесская обл. - 568 (23 выздоровели);

Полтавская обл. - 236 (81 выздоровел);

Ровенская обл. - 817 (120 выздоровели);

Сумская обл. - 131 (63 выздоровели);

Тернопольская обл. - 951 (211 выздоровели);

Харьковская обл. - 448 (49 выздоровели);

Херсонская обл. - 146 (62 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 138 (35 выздоровели);

Черкасская обл. - 324 (101 выздоровел);

Черновицкая обл. - 2048 (258 выздоровели);

Черниговская обл. - 68 (9 выздоровели).

Коронавирус в Украине - статистика 7 мая / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине были подтверждены 13 184 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +487 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. Также добавились 11 умерших. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 327 человек. При этом 2 097 человек выздоровели.