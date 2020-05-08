Коронавирус в Украине: второй день подряд более 500 новых зараженных

Коронавирус в Украине убил 361 человека / pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 8 мая, в Украине подтверждены 14 195 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В том числе болезнь обнаружили у 977 детей та 2 758 медиков. Об этом свидетельствуют официальные данные МОЗ.

В течение суток было получено +504 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек (+21), из них 19 - медики. При этом 2706 человек выздоровели.

Сколько больных на коронавирус в Украине - карта 8 мая

Винницкая обл. - 514 (278 выздоровели);

Волынская обл. - 424 (118 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 652 (74 выздоровели);

Донецкая обл. - 91 (20 выздоровели);

Житомирская обл. - 480 (45 выздоровели);

Закарпатская обл. - 644 (93 выздоровели);

Запорожская обл. - 312 (109 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1078 (147 выздоровели);

г. Киев - 1721 (127 выздоровели);

Киевская обл. - 916 (109 выздоровели);

Кировоградская обл. - 408 (222 выздоровели);

Луганская обл. - 42 (12 выздоровели);

Львовская обл. - 660 (138 выздоровели);

Николаевская обл. - 179 (49 выздоровели);

Одесская обл. - 583 (23 выздоровели);

Полтавская обл. - 239 (92 выздоровели);

Ровенская обл. - 855 (133 выздоровели);

Сумская обл. - 147 (66 выздоровели);

Тернопольская обл. - 959 (254 выздоровели);

Харьковская обл. - 478 (57 выздоровели);

Херсонская обл. - 149 (67 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 148 (43 выздоровели);

Черкасская обл. - 331 (118 выздоровели);

Черновицкая обл. - 2097 (301 выздоровел);

Черниговская обл. - 69 (11 выздоровели).

Коронавирус в Украине 8 мая / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро четверга, 7 мая, в Украине был подтвержден 13 691 случай заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +507 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. Также добавились 13 умерших. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек. При этом 2396 человек выздоровели.