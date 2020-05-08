Коронавирус в Украине: второй день подряд более 500 новых зараженных

COVID-19 в нашей стране подхватили уже более 14 тысяч человек.
По состоянию на утро пятницы, 8 мая, в Украине подтверждены 14 195 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В том числе болезнь обнаружили у 977 детей та 2 758 медиков. Об этом свидетельствуют официальные данные МОЗ.
В течение суток было получено +504 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.
В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек (+21), из них 19 - медики. При этом 2706 человек выздоровели.
Сколько больных на коронавирус в Украине - карта 8 мая
- Винницкая обл. - 514 (278 выздоровели);
- Волынская обл. - 424 (118 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 652 (74 выздоровели);
- Донецкая обл. - 91 (20 выздоровели);
- Житомирская обл. - 480 (45 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 644 (93 выздоровели);
- Запорожская обл. - 312 (109 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1078 (147 выздоровели);
- г. Киев - 1721 (127 выздоровели);
- Киевская обл. - 916 (109 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 408 (222 выздоровели);
- Луганская обл. - 42 (12 выздоровели);
- Львовская обл. - 660 (138 выздоровели);
- Николаевская обл. - 179 (49 выздоровели);
- Одесская обл. - 583 (23 выздоровели);
- Полтавская обл. - 239 (92 выздоровели);
- Ровенская обл. - 855 (133 выздоровели);
- Сумская обл. - 147 (66 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 959 (254 выздоровели);
- Харьковская обл. - 478 (57 выздоровели);
- Херсонская обл. - 149 (67 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 148 (43 выздоровели);
- Черкасская обл. - 331 (118 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 2097 (301 выздоровел);
- Черниговская обл. - 69 (11 выздоровели).
Напомним, по состоянию на утро четверга, 7 мая, в Украине был подтвержден 13 691 случай заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +507 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. Также добавились 13 умерших. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек. При этом 2396 человек выздоровели.