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Коронавирус в Украине: второй день подряд более 500 новых зараженных

8 мая 2020, 09:22

COVID-19 в нашей стране подхватили уже более 14 тысяч человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине убил 361 человека / pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 8 мая, в Украине подтверждены 14 195 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В том числе болезнь обнаружили у 977 детей та 2 758 медиков. Об этом свидетельствуют официальные данные МОЗ. 

В течение суток было получено +504 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек (+21), из них 19 - медики. При этом 2706 человек выздоровели.

Сколько больных на коронавирус в Украине - карта 8 мая

  • Винницкая обл. - 514 (278 выздоровели);
  • Волынская обл. - 424 (118 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 652 (74 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 91 (20 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 480 (45 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 644 (93 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 312 (109 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1078 (147 выздоровели);
  • г. Киев - 1721 (127 выздоровели);
  • Киевская обл. - 916 (109 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 408 (222 выздоровели);
  • Луганская обл. - 42 (12 выздоровели);
  • Львовская обл. - 660 (138 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 179 (49 выздоровели);
  • Одесская обл. - 583 (23 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 239 (92 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 855 (133 выздоровели);
  • Сумская обл. - 147 (66 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 959 (254 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 478 (57 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 149 (67 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 148 (43 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 331 (118 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 2097 (301 выздоровел);
  • Черниговская обл. - 69 (11 выздоровели).
Коронавирус в Украине 8 мая
Коронавирус в Украине 8 мая / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро четверга, 7 мая, в Украине был подтвержден 13 691 случай заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +507 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. Также добавились 13 умерших. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек. При этом 2396 человек выздоровели.

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