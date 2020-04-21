"Последствия коронавируса": будет взлет двух болезней – Комаровский

Будет больше случаев сезонной аллергии и астмы, предупредил врач / pixabay.com

Из-за резкого увеличения частоты использования дезинфицирующих средств в связи с пандемией китайского убийственного коронавируса возрастет количество случаев сезонной аллергии и астмы.

Если даже люди забудут о вирусе, то последствия будут расхлебывать еще долгие годы, поделился в Instagram педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский.

Медик подчеркнул, что из-за недогруженности иммунитет становится неадекватнее.

"…массовое применение дезинфицирующих средств приведет к значительному росту аллергических заболеваний. Нам предстоит увидеть увеличение количества случаев астмы, сезонной аллергии – это все мы будем расхлебывать еще долгие годы, даже если уже забудем о коронавирусе", – предупредил врач.

Напомним, пока коронавирус не лечат вакциной, а борются с его симптомами. Побороть заразу может иммунитет человека.

По состоянию на утро 20 апреля коронавирус в Украине нашли у 5 тысяч 710 человек, 151 инфицированный скончался, а 359 человек побороли заразу.