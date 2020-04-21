Коллективный иммунитет не спасет: назван единственный "убийца" коронавируса

Ученые назвали "убийцу" коронавируса / pixabay.com

Коронавирус сегодня таит в себе много загадок, поэтому никто в мире пока не может дать точный прогноз, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

Все разговоры о том, что летом коронавирус 2020 "уйдет в отпуск" и жить станет легче, не более, чем хайп, ведь это новый вирус, и в странах с теплым климатом он себя прекрасно чувствует.

А все надежды на коллективный иммунитет разбиваются простыми фактами.

Единственным способом побороть китайский коронавирус может стать только массовая вакцинация, поскольку у переболевших коронавирусом возникает не слишком надежный иммунитет. Так гласит новое исследование ученых, сообщает издание Science Alert.

По словам французского профессора иммунологии Эрика Вивье (Eric Vivier), организму человека требуется три недели для образования достаточного количества антител против таких РНК-содержащих вирусов, как SARS-CoV-2, но даже тогда их хватает всего на три месяца. Однако ученые не уверены и в этом прогнозе, поскольку новый коронавирус демонстрирует необычные свойства. Как продемонстрировали вспышка SARS в 2002-2003 годах, выздоровевшие люди имели защиту примерно в течение трех лет.

Несмотря на то, что есть свидетельства о стойком иммунитете у переболевших COVID-19, известны случаи повторного возникновения симптомов, например в Южной Корее. Это указывает на то, что коронавирус, подобно герпесу, может переходить в хроническую форму, при которой болезнь не проявляется.

Читайте такжеРоссийский ученый нашел "вакцину" от коронавирусаЕсли даже антитела вырабатываются, существует риск, что они лишь усилят возможность обострения заболевания. Известно, что после формирования антител повышается риск серьезных осложнений. Также не ясно, чьи антитела более эффективны в борьбе с вирусом: у тех, кто переболел легкой формой, или тех, кто попал в реанимацию.

Учитывая эти неопределенности, эксперты сомневаются в том, что со временем у человечества сформируется коллективный иммунитет и пандемия сама собой пропадет.

Читайте такжеКитайский коронавирус "боится" людей с ВИЧ - ученыеНапомним, ранее сообщалось, что уханьская зараза Ковид-19 в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.