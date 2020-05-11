Доктор Комаровский назвал самый распространенный симптом COVID-19

Евгений Комаровский / Скриншот

Известный украинский врач Евгений Комаровский, который ранее рассказал о связи между коронавирусом и болезнью Кавасаки у детей, назвал один из самых распространенных симптомов COVID-19.

Речь идет о снижении чувства вкуса и обоняния у инфицированных.

"Чем активнее обращается внимание на эти симптомы, тем больше бросается в глаза, что его частота просто огромная", – сказал Комаровский в своем блоге на YouTube.

По его словам, более половины больных COVID-19 отмечают ухудшение обоняния и почти половина – проблемы со вкусом.

Напомним, ранее китайские медики расписали симптомы коронавируса COVID-19 по дням. За основу они взяли истории болезней пациентов двух больниц города Ухань.

Кроме того выяснилось, что китайский коронавирус можно определить по состоянию кожи рук и ног.