Гнать в шею коронавирус: Комаровский назвал простой способ защиты от COVID-19

COVID-19 сохраняет свою активность в воздухе около двух часов / Shutterstock

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский напомнил простое правило, которое является эффективным для профилактики заболевания коронавирусом.

Он подчеркнул, что COVID-19 сохраняет свою активность в воздухе около двух часов в закрытых помещениях с большим количеством людей.

В своем блоге на портале YouTube медик отметил, что проветривание помещения является незаменимым, особенно в больничных палатах, тюрьмах и церквях.

Он добавил, что недавно проведенные исследования показали, что коронавирус задерживается в воздухе в многолюдных помещениях и там, где отсутствует вентиляция.

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"Если в помещении большое скопление людей, и нет интенсивного воздухообмена, того самого сквозняка, которого наши люди бояться в сто раз больше коронавируса, вирус может сохранять свою активность в воздухе несколько часов", – резюмировал Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса.