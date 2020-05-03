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Радикальная защита: Комаровский рассказал, что спасет от коронавируса

3 мая 2020, 12:55

Евгений Комаровский назвал простые правила безопасности во время пандемии коронавируса.

коронавирус
Евгений Комаровский рассказал об эффективности использования противогаза / Фото pixabay.com

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, спасет ли применение противогаза в борьбе против коронавируса.

 "Обычно люди, которые пишут о противогазах - это те люди, которые никогда в противогазах долго не ходили. Вот вы один раз сходите в противогазе в магазин и я уверяю, мысли об этом отпадут однозначно", - подчеркнул медик, отвечая на один из вопросов в своем YouTube-аккаунте.

Он обратил внимание на то, что противогаз поможет не заразиться, а также тот, кто его использует, не сможет заразить окружающих.

В то же время значимым недостатком является то, что противогаз неудобен в использовании.

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При этом Комаровский назвал простые правила безопасности:

  • регулярно мойте руки с мылом;
  • соблюдайте дистанцию в общественных местах;
  • не трогайте глаза, нос и рот руками;
  • при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания - обратитесь за медицинской помощью.

Напомним, Комаровский напомнил простое правило, которое является эффективным для профилактики заболевания коронавирусом.

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