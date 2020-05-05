Профилактика коронавируса: Комаровский предупредил о смертельной опасности

Профилактическое употребление антибиотиков несет больше вреда / Facebook/ moz.ukr

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал об опасности самостоятельного применения антибиотиков при профилактике коронавируса.

По его словам, утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях - один из самых больших мифов нашей медицины.

"Более того, уже доказано, что антибиотики, которые принимаются профилактически, не уменьшают, а наоборот, увеличивают вероятность бактериальных осложнений. Чем активнее используются антибиотики - особенно без повода, - тем выше вероятность того, что будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов", - написал медик на своей странице в Instagram.

Читайте такжеРадикальная защита: Комаровский рассказал, что спасет от коронавирусаПри этом он напомнил, что профилактическое употребление антибиотиков несет больше вреда, чем пользы, повышая устойчивость бактерий к этим лекарствам.

"Никогда нельзя использовать антибиотики в порядке самолечения. Каждый антибиотик имеет свои характеристики: есть антибиотики, которые убивают бактерии, есть те, которые не дают бактериям размножаться, есть антибиотики, несовместимые с другими лекарствами, и так далее. Если вы не врач и не обладаете специальными знаниями, то все эти особенности вы знать не можете", - добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса.