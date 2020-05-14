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"Не впадать в маразм": Комаровский разгромил популярный миф о защите от COVID-19

14 мая 2020, 21:37

Постоянное применение медицинских перчаток должно стать нормой для медработников.

коронавирус
Постоянное применение медицинских перчаток должно стать нормой для медработников / Фото pixabay.com

Использование медицинских перчаток не гарантирует 100%-ю защиту от коронавируса, заявил известный педиатр Евгений Комаровский.

Он подчеркнул, что постоянное применение медицинских перчаток должно стать нормой для медицинских работников, в то же время не должно быть обязательным для всех граждан.

"Медицинские перчатки необходимы для того, чтобы защитить руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека, во время болезни. Также они нужны, когда человек работает с химией", — отметил медик в своем блоге на портале YouTube.

Комаровский предупредил об опасности при ношении перчаток: если на ней оказывается вирус, но она прикасается к слизистой, в результате вероятно инфицирование.

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"Давайте не впадать в маразм. Перчатки нужны медицинским работникам. Перчатки не надо одевать всем вокруг. С эпидемиологической точки зрения это никому не нужно. Это вредит экологии и это повод для коррупции", — добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса.

Covid-19 Евгений Комаровский коронавирус
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