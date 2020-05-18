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"Врать про коронавирус": Комаровский сделал неожиданное признание

18 мая 2020, 06:33

Евгений Комаровский потроллил сомневающихся зрителей.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач педиатр Евгений Комаровский ответил на целый ряд каверзных вопросов, которые ему задают зрители.

В частности, один из подписчиков поинтересовался, сколько ему платит водоканал за то, что он постоянно говорит о мытье рук.

При этом Комаровский не растерялся и дал ответ. Однако суммы при этом называть не стал.

"А почему вас так волнует водоканал? Почему вас не волнуют производители спирта? Производители перекиси или глицерина? Производители мыла или моющих средств для посуды? Я сейчас зарабатываю как никогда! У меня сейчас просто очень золотые дни", - с иронией ответил врач.

Еще один пользователь написал врачу: "Сколько же вы будете врать про коронавирус, сколько вам заплатили денег?".

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На что Комаровский ответил: "Много, конечно. Это в принципе коммерческая тайна", - потроллил сомневающихся зрителей Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский разгромил популярный миф о защите от COVID-19.

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