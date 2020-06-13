Коронавирус мутировал и стал более заразным – ученые США

Коронавирус мутировал и стал более зеразным / pixabay.com

Исследователи из Флориды заявили, что новый коронавирус 2020 мутировал и теперь может легче проникать в клетки человека и заражать его. По их словам, нужны дополнительные исследования, чтобы показать, изменили ли мутации ход пандемии. В то же время ученый, не участвующий в исследовании, говорит, что изменения действительно произошли, и объясняет он это тем, что вирус подцепили очень много людей в Соединенных Штатах и Латинской Америке.

Об этом пишет CNN.

Исследователи из Научно-исследовательского института Scripps Research во Флориде говорят, что мутация влияет на остроконечный белок - структуру снаружи вируса, которую он использует для проникновения в клетки. Вирусолог Хайрюн Чо и его коллеги провели серию экспериментов на лабораторных чашках, которые показали, что мутация под названием D614G дает вирусу гораздо больше пиков и делает эти пики более стабильными. Это, в свою очередь, облегчает ему попадание в клетки.

По словам вирусолога и председателю Access Health International Уильяма Хазелтина, полученные данные объясняют легкое распространение коронавируса по всей Америке.

"Это важно, потому что это показывает, что вирус может измениться, действительно изменяется в свою пользу и, возможно, в нашу пользу", сказал Хазелтин CNN.

"Он хорошо поработал над адаптацией к человеческой культуре", - добавил он.

По словам Хазелтина, коронавирус изменился в середине января и стал более заразным.

"Где-то в середине января произошли изменения, которые позволили вирусу стать более заразным. Это не значит, что он более смертоносен. Это делает его примерно в 10 раз более заразным", - сказал Хазелтин.

Другие исследователи тоже обратили внимание на это.

В апреле Бетт Корбер из Лос-Аламосской национальной лаборатории и его коллеги опубликовали свои опасения, назвав мутацию D614G "неотложной", поскольку она стала наиболее распространенным штаммом в Европе и США.

"Он начал распространяться в Европе в начале февраля, и, когда он появился в новых регионах, он быстро стал доминирующей формой", - пишут они.

Также Хазелтин подчеркнул, что теперь "мы должны быть готовы к постоянным изменениям".

"Этот вирус будет реагировать на то, что мы делаем, чтобы контролировать его. Мы производим лекарство, он будет сопротивляться этому. Мы производим вакцину, он попытается обойти это. Мы остаемся дома, он собирается выяснить, как дольше оставаться активным, - сказал он.

Читайте такжеБолеть коронавирусом незаметно: названы скрытые симптомы COVID-19Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.