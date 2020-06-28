Коронавирус обитал в Испании еще в марте 2019 года – ученые

Коронавирус нашли в образцах воды 2019 года / pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у более 10 миллионов человек, при этом жертвами злой болезни стали 500 тысяч человек. Но до сих пор никто не знает, кто виноват в том, что коронавирус появился и, вообще, откуда он. Одна из версий – утечка в лаборатории в китайском городе Ухань. Но испанские ученые заявили, что коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 была в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.

Об этом информирует пресс-служба Университета Барселоны.

"Исследовательский персонал из Университета Барселоны обнаружил SARS-CoV-2 в сточных водах, собранных в Барселоне 12 марта 2019 года", - сказано в сообщении.

По словам ученых, они проверили образцы сточных вод с января 2018 года по декабрь 2019 года. Все из них показали отрицательный результат, кроме образца от 12 марта прошлого года. В нем "геномы SARS-CoV-2 были в очень небольшом количестве, но дали точный результат после теста ПЦР".

"В Барселону приезжает много людей для туризма или по работе, и более чем вероятно, что похожая ситуация была в других частях мира", - заявил Альберт Боск, президент испанского общества вирусологии.

По его мнению, людям, которые ранее болели Covid-19, был поставлен диагноз грипп из-за схожести симптомов.

Добавим, что за все время пандемии в Испании официально выявили 248 469 случаев заражения. От болезни COVID-19 умерли 28 340 пациентов.

Читайте такжеКоронавирус атакует организм, как рак - новое открытие ученыхНапомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус 2020 был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.