Коронавирус опять вгрызается в Италию: в стране всплеск новых заражений

Коронавирус опять вгрызается в Италию / Фото: Reuters

Коронавирус в Италии наделал много беды и вывел ее на 7 место в мире по числу случаев заражения – 237 тысяч. Жертвами коронавируса 2020 стали 34 448 человек. За последние сутки в стране зафиксировали возвращение тенденции роста ежедневного количества новых случаев коронавируса - выявили 329 новых случаев болезни, тогда как вчера этот показатель составлял 210 случаев.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Ежедневные данные по распространению коронавирусной болезни в Италии вернулись к росту, с увеличением в 329 случаев по сравнению со вчерашним днем, за прошедшие сутки рост составил 210 случаев", - говорится в сообщении.

В течение последних 24 часов в Италии зафиксировано 43 жертвы коронавируса, что означает увеличение по сравнению с 34-ю погибшими вчера.

Читайте такжеCOVID-19 теряет силу: итальянские врачи заявили об исчезновении коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, город Бергамо в Италии возможно больше всего в мире пострадал от пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр города Джорджо Гори.

В Бергамо проживают около 120 тысяч человек. С начала эпидемии в провинции Бергамо заболели коронавирусом более 13 тысяч человек, погибли - больше 3 тысяч горожан. В самом городе зарегистрировано свыше 600 летальных случаев.

Джорджо Гори не исключает, что реальное количество жертв может превышать официальные данные.