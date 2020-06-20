Коронавирус в Пекине оказался старше европейского – ученые

Коронавирус снова активизировался в Китае / Фото pixabay.com

Китай снова атакует коронавирус. Очагом заражения на этот раз стал Пекин. Вирус нашли на оптовом рынке Пекина "Синьфади". Ученые, проанализировав образцы, пришли к выводу, что пекинский коронавирус старше штаммов, которые распространяются в Европе.

Об этом заявил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь, говорится на сайте Государственного надзорного комитета КНР.

Лю Цзюнь отметил, что у вируса с рынка есть ряд отличий от штаммов, которые циркулируют в Европе. Несмотря на то, что найденные в "Синьфади" образцы пришли с Запада, они оказались старше современных европейских штаммов.

Ученые пока не могут объяснить, как эта мутация попала в Пекин. Лю Цзюнь предполагает, что вирус мог оказаться в партии замороженных продуктов, которые завезли из-за границы.

"Во время перевозки, пребывая в замороженном состоянии, вирус не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации", – сказал ученый.

Как сообщал Главред, с 17 июня в Пекине повышен уровень экстренного реагирования на эпидемию COVID-19 с третьего до второго. В городе ввели карантинные мероприятия.

Напомним, вспышку коронавируса в Китае связывают крупнейшим в Азии оптовым продуктовым рынком "Синьфади". Рынок закрыли после обнаружения на доске для разделки лосося инфекции коронавируса. Лосось сняли с прилавков ведущих местных торговых сетей, а во всех магазинах в ночь на 13 июня провели дезинфекцию.