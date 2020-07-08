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Ученые выяснили, кто болеет коронавирусом в легкой форме

Только у 22% зараженных COVID-19 проявляются симптомы коронавируса в день тестирования.

8 июля 2020, 09:52
Коронавирус
Коронавирусом можно болеть и без симптомов/ Reuters

Приблизительно 78% людей, зараженных коронавирусом, не имеют симптомов болезни по состоянию на день тестирования.

Об этом сообщает Управление национальной статистики Британии, передает ВВС. При этом 22% из 120 пациентов, принявших участие в исследовании, сообщили о наличии симптомов коронавируса.

Несмотря на маленькую выборку, ученым удалось выяснить, что бессимптомно коронавирус чаще переносят люди, которые работают вне дома или являются представителями этнических меньшинств.

Кроме того, у людей, которые имеют свое хозяйство с животными, чаще находили COVID-19, чем у тех, кто подобных хозяйством не располагает.

Также ученые заметили, что во всем мире (кроме Украины) мужчины чаще болеют вирусом, однако в данном исследовании статистика не подтвердилась.

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Как сообщал Главред, ученые выяснили, что если человек заразился китайским коронавирусом, и болезнь протекает в легкой форме, это не значит, что урон для здоровья будет меньше. Как раз наоборот - легкие случаи протекания коронавирусной болезни могут оказаться более опасными, чем многие думают.

Напомним, по состоянию на 5:30 утра среды, 8 июля, в мире зарегистрированы 11 798 678 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 206 419 новых зараженных. При этом 543 535 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (+6 048 за сутки).

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