Заболеть тяжелым коронавирусом: ученые доказали, что COVID-19 нападает по крови

Ученые доказали, что коронавирус выбирает по группе крови / pixabay.com

Коронавирус 2020 выявили у 8,7 миллиона человек. При этом одни люди болеют в легкой форме, а других болезнь поражает настолько сильно, что без помощи медиков не обойтись. Группа крови может играть ключевую роль в том, насколько тяжело протекает заболевание, вызванное коронавирусом. К такому выводу пришли ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.

Результаты исследований опубликованы на сайте medRxiv, а также процитированы в публикации престижного медицинского журнала The New England Journal of Medicine.

Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания - у носителей группы O (I). Для остальных групп крови, то есть В (III) и AB (IV) риск тяжелой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.

"Влияние группы крови не объясняется факторами риска, которые мы рассматривали (возраст, пол, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес, хронические сердечно-сосудистые заболевания и заболевания легких)", - обратили внимание ученые из Колумбийского университета.

По их словам, сейчас пока неясно, какое именно влияние на тяжесть заболевания коронавирусом оказывают хронические заболевания.

Что касается причин, по которым пациенты с различными группами крови по-разному реагируют на заболевание, то у исследователей пока нет этому объяснения.

Также ученые подчеркивают, что данные результаты являются предварительными и требуют дальнейшего изучения и подтверждения.

Читайте такжеИзраильский врач назвал вредным британское лекарство от коронавирусаНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.