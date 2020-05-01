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"Разносчики коронавируса": врач объяснила, кого опасаться

1 мая 2020, 13:40

Некоторые дети могут болеть коронавирусом так, что этого никто не замечает, отметила медик.

Педиатр предупредила, что дети в возрасте более двух лет могут принести вирус домой и незаметно болеть – Коронавирус 2020
Дети в возрасте более двух лет могут принести коронавирус домой и незаметно болеть, предупредила педиатр / Reuters

Врач-педиатр Анна Горбань сообщила, что дети первого и второго года жизни могут достаточно тяжело переносить коронавирус, а старшие – способны быть носителями заразы и болеть незаметно.

Дети, старше двух лет, могут принести вирус домой и при этом болеть так, что этого никто не замечает, рассказала медик в эфире Obozrevatel.

По словам собеседницы, для родителей, у которых ребенок болеет коронавирусом бессимптомно или в легкой форме, нет универсальной рекомендации.

"Есть случаи достаточно тяжелых заболеваний детей первого и второго года жизни, а более старшая возрастная группа болеет либо очень легко, либо являются просто носителями…", – объяснила педиатр.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Майк Райан говорил, что подавляющее большинство детей легко переносит коронавирус и полностью выздоравливает.

коронавирус врач дети Анна Горбань
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