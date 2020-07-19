Кто никогда не заразится COVID-19: врач дал ответ

Коронавирус заражает не всех / Reuters

Один из ведущих в мире эпидемиологов, доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов рассказал, существуют ли люди, которые не подвержены заражению китайским коронавирусом COVID-19.

По его словам, такие люди существуют. Однако речь идет не о природном иммунитете, а о врожденной невосприимчивости к коронавирусу.

"Терминология не верная. Иммунитета нет. Есть люди с врожденной невосприимчивостью. Но какие тут действуют механизмы, наука тоже еще не знает, и таких людей нельзя выделить из популяции", - сказал Фаворов в интервью КП в Украине.

Читайте такжеКоллективный иммунитет не спасет: назван единственный "убийца" коронавирусаПо его словам, точно известно, что есть люди, которые переносят коронавирус без клинических форм - их в два-три раза больше, чем тех, кто имеет клинические формы - от легких до тяжелых симптомов.

"Это касается не только COVID-19, есть люди, врожденно устойчивые к различным инфекциям", - добавил врач.

Напомним, ранее доктор медицинских наук из Атланты, профессор Михаил Фаворов назвал примерные сроки появления вакцины от китайского коронавируса COVID-19.