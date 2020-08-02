Кто "съест" всю вакцину от коронавируса и когда ее хватит всем - прогноз Bloomberg

Стало известно, кому не хватит вакцины против коронавируса / Фото pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у 18 миллионов человек. По состоянию на 2 августа жертвами COVID-19 стали 685 тысяч человек. До сих пор нет лекарства от коронавируса – болезнь лечат симптоматически. Все надежды на вакцину. Но эксперты уже сейчас говорят, что вакцины хватит не всем. Богатые страны уже заказали более миллиарда доз коронавирусных вакцин, что вызывает опасения, что остальной мир будет стоять за ними в очереди.

Об этом пишет Bloomberg.

Среди последних подобных сделок - заказы США и Великобритании на поставки от Sanofi и партнера GlaxoSmithKline Plc, а также еще один договор между Японией и Pfizer Inc. Европейский союз также проявлял рвение в получении вакцин задолго до того, как станет известно, будут ли они вообще работать.

В издании отметили, что несмотря на то, что международные группы и ряд стран обещают сделать вакцины доступными для всех, спрос на них в мире, где проживает около 7,8 миллиарда человек, будет невероятным.

Таким образом есть опасность того, что более богатые страны будут монополизировать поставки, как это было в 2009 году в период пандемии свиного гриппа. Под удар попадут бедные страны.

Как сообщили в лондонской аналитической компании Airfinity, США, Великобритания, Европейский союз и Япония на сегодняшний день получили около 1,3 миллиарда доз потенциальных прививок против коронавируса. Получение дополнительных поставок и осуществление незавершенных сделок добавят этой сумме более 1,5 миллиарда доз.

"Даже если у вас очень оптимистичная оценка научного прогресса, вакцин для всего мира все еще недостаточно", - говорит Расмус Бех Хансен, генеральный директор Airfinity.

Также, по его словам, важно учитывать, что большинство вакцин будут предполагать введение двух доз.

Добавим, что Оксфордский университет и партнер AstraZeneca Plc уже находятся на заключительном этапе исследований. Однако им необходимо будет доказать, что их препараты эффективны, получить одобрение и увеличить производство. По прогнозам Airfinity, мировые поставки могут не достичь 1 миллиарда доз до первого квартала 2022 года.

Читайте такжеУченые опровергли пользу масок для лица в борьбе с COVID-19Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко в эфире Украинского радио назвал впервые ориентировочную стоимость вакцины от коронавируса для украинцев.

По его словам, прививка от COVID-19 будет стоить около 20 долларов, то есть где-то 500 гривен.

Всего нужно будет ввести две дозы вакцины.